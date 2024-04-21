Появились подробности о поджегшем себя в Нью-Йорке мужчины

DM: поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговора

Макс Аззарелло, поджегший себя возле суда в Нью-Йорке, увлекался теориями заговора и заранее предупреждал о своих намерениях. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Сосед погибшего Боб Уоррен рассказал, что Аззарелло был уверен, что все «вовлечены в какой-то заговор». В последние месяцы это увлечение переросло в одержимость, рассказывает мужчина.

Издание опубликовало фото автомобиля Аззарелло, на котором была надпись «Трамп заодно с Хиллари, и они собираются устроить нам фашистский переворот». Под автомобильным номером он разместил ссылку на свой сайт, где подробно рассказывается о взглядах мужчины, а также о его намерениях.

За несколько дней до трагедии Аззарелло сказал, что «должен стать мучеником». Тогда его слова не восприняли всерьез.

О смерти Аззарелло стало известно утром 20 апреля. Он поджег себя возле здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Мужчина оказался жителем Флориды.

