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02:55, 21 апреля 2024Россия

Россиян возмутил бегавший по детской площадке в одних трусах мужчина

Екатеринбуржцы сфотографировали бегавшего в трусах по детской площадке мужчину

Фото: Максим Скопцов / РИА Новости

Жителей Екатеринбурга возмутил мужчина, бегавший по детской площадке в одних трусах. Слова очевидцев передает Ura.ru.

Инцидент произошел днем 20 апреля в районе Уралмаш. Мужчина по непонятным причинам бегал на детской площадке в одних трусах. Очевидцы связали его поведение с установившейся в городе жарой.

«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — рассказали россияне.

Ранее россиянин с голым торсом нарушил правила дорожного движения на Бали. Видеозапись сделал один из автомобилистов на платной дороге Бали — Мандара 12 апреля. На опубликованных кадрах видно, что мужчина ехал на мотоцикле по оживленному шоссе, нарушая ограничение скорости и правила езды по полосам. Мотоциклист был без каски и с голым торсом.

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      Евгений Силаев
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