Россиянке изуродовали лицо во время пластической операции в Баку

Shot: хирург изуродовал лицо россиянки Коваленко во время блефаропластики

Хирург из Баку, Азербайджан, изуродовал лицо российской пациентки во время неудачной пластической операции — блефаропластики. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных фото и видео видны гнойники и шрамы, которые россиянка Екатерина Коваленко уже год прячет за волосами. Кроме того, она жалуется на сильные боли.

По словам Коваленко, год назад она решила исправить нависшее веко и шрам на челюсти. Для этого женщина нашла в интернете врача Салима Рагимова, почитала отзывы о его работе и записалась на консультацию. Операция проходила в Баку и длилась восемь часов. Сразу после прекращения действия наркоза пациентка пожаловалась на боли. Более того, после снятия повязок на ее лице были неровные швы и сильные ожоги.

Рагимов заверил Коваленко, что это пройдет, однако отеки не спадали, а боли становились все сильнее. «Уже в России медики сообщили Екатерине, что работу азербайджанского медика сложно назвать хирургической», — говорится в сообщении.

В клинике в Баку исправить последствия отказались, а врач и вовсе перестал выходить на связь. Коваленко слетала в Азербайджан, чтобы привлечь виновных к ответственности. При этом она готовится к новым операциям в Центре эстетической хирургии во Владикавказе.

Ранее во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому после пластической операции. Сейчас россиянка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.