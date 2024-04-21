Стали известны подробности голосования по пакету помощи Украине

Больше половины республиканцев не поддержали новый пакет помощи Украине

Больше половины представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США не поддержали новый пакет помощи Украине. Об этом стало известно из результатов голосования, опубликованных на сайте Палаты представителей.

В частности, за законопроект проголосовал 101 представитель партии, а против — 112. Также инициативу поддержали 210 членов Демократической партии.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон проголосовал за продолжение конфликта и увеличение числа жертв. Он добавил, что Россия все равно одержит победу.

