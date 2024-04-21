Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 21 апреля 2024Мир

В Финляндии оставят указатели на Петербург

STT: на дорогах Финляндии оставят указатели на Санкт-Петербург

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Указатели на Санкт-Петербург, которые установлены на дорогах Финляндии, оставят, несмотря на закрытие восточной границы. Об этом заявил эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман агентству STT, передает РИА Новости.

«Пока мы не намерены их снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», — сказал он.

Эстерман также подчеркнул, что жители Финляндии знают о закрытии границы, а остающиеся указатели пока не вызывали проблем у водителей.

Ранее в апреле премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Он обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали из-за действий российского руководства. Экономика этих регионов рухнула из-за прекратившегося туристического потока.

В том же месяце стало известно, что Орпо отказался от разговора с русскоязычными гражданами страны, проживающими у российско-финской границы.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой. Там уже третий день пылает пожар

      Американский экс-разведчик обратился к Зеленскому по поводу военной помощи США

      Напавшие на украинских полицейских в Виннице военные везли боевые гранаты

      В Германии оценили состояние оборонной промышленности

      В Литве начались учения по обороне Сувалкского коридора

      В Харькове прогремел взрыв

      На одном из крупнейших рынков Астрахани загорелись торговые павильоны

      В Финляндии оставят указатели на Петербург

      Жалобу Зеленского на страны Запада сочли грубой

      Зеленский заявил о защите украинцами стран НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше