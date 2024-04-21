В Финляндии оставят указатели на Петербург

STT: на дорогах Финляндии оставят указатели на Санкт-Петербург

Указатели на Санкт-Петербург, которые установлены на дорогах Финляндии, оставят, несмотря на закрытие восточной границы. Об этом заявил эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман агентству STT, передает РИА Новости.

«Пока мы не намерены их снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», — сказал он.

Эстерман также подчеркнул, что жители Финляндии знают о закрытии границы, а остающиеся указатели пока не вызывали проблем у водителей.

Ранее в апреле премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Он обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали из-за действий российского руководства. Экономика этих регионов рухнула из-за прекратившегося туристического потока.

В том же месяце стало известно, что Орпо отказался от разговора с русскоязычными гражданами страны, проживающими у российско-финской границы.