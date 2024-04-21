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18:11, 21 апреля 2024Среда обитания

В Германии панельные дома признали памятниками архитектуры

В Германии построенные в ГДР панельные дома признали памятниками архитектуры

Фото: Bernd WÃ¼stneck / Globallookpress.com

Панельные дома, которые строили в Германии во времена социализма, признали памятниками архитектуры. Об этом пишет Bild в Telegram.

Серию панельных домов Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) разработали в 1970 году в ГДР, а в 1973-м началось строительство новых домов. До 1990 года в Восточной Германии ввели в эксплуатацию около 1,3 миллиона новых квартир.

После объединения Германии многие панельные дома снесли или перестроили. Сегодня в ФРГ осталось несколько оригинальных домов проекта WBS 70. «Значительно уменьшилось число тех [зданий], которые еще можно признать "панелькой" из ГДР», — сказал глава службы по охране памятников Лейпцига Клаус Йештедт.

По его словам, в Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау целые панельные микрорайоны признали памятниками.

В октябре 2023 года первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил, что качество современных панельных домов по некоторым параметрам выше, чем кирпичных.

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      Даниил Иринин
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