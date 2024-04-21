В Конгрессе устроили скандал во время голосования по Украине

Республиканцы и демократы устроили скандал во время голосования по Украине

Демократы и республиканцы устроили скандал во время голосования по пакету помощи Киеву из-за украинских флагов. Ими начали размахивать представители Демпартии, передает Fox News.

Утверждается, что ближе к концу голосования демократы начали размахивать украинскими флагами. Из-за этого председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание», — говорится в сюжете.

В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна вышла из себя, подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Это вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, резюмировали журналисты.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Так, законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон проголосовал за продолжение конфликта и увеличение числа жертв. Он добавил, что Россия все равно одержит победу.

