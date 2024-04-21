Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 21 апреля 2024Мир

В Конгрессе устроили скандал во время голосования по Украине

Республиканцы и демократы устроили скандал во время голосования по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Демократы и республиканцы устроили скандал во время голосования по пакету помощи Киеву из-за украинских флагов. Ими начали размахивать представители Демпартии, передает Fox News.

Утверждается, что ближе к концу голосования демократы начали размахивать украинскими флагами. Из-за этого председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание», — говорится в сюжете.

В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна вышла из себя, подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Это вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, резюмировали журналисты.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Так, законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон проголосовал за продолжение конфликта и увеличение числа жертв. Он добавил, что Россия все равно одержит победу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

      На Украине раскритиковали решение США о помощи Киеву

      В США назвали день голосования Сената по проекту о помощи Украине

      В Конгрессе устроили скандал во время голосования по Украине

      Палестина отреагировала на решение США выделить помощь Израилю

      Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

      Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

      В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине

      В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

      Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше