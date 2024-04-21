В небе над Брянской областью сбили два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа были зафиксированы 20 апреля в районе 23:30.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Днем 20 апреля система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

