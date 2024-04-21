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01:09, 21 апреля 2024Россия

В небе над Брянской областью сбили два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа были зафиксированы 20 апреля в районе 23:30.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Днем 20 апреля система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

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      Евгений Силаев
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