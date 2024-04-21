В небе над Брянской областью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Брянской областью
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что беспилотники самолетного типа были зафиксированы 20 апреля в районе 23:30.
Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.
Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.
Днем 20 апреля система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.