В Подмосковье загорелось производственное здание

МЧС России: в Орехово-Зуево загорелось производственное здание

В подмосковном Орехово-Зуево произошел пожар в производственном здании, сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в публикации.

В комментарии ТАСС пресс-служба МЧС уточнила, что «производственное здание сложной конструкции» загорелось на улице Стачки 1885 года.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — «Большие Исады». Пострадавших не было.