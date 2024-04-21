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00:16, 22 апреля 2024Россия

В Подмосковье загорелось производственное здание

МЧС России: в Орехово-Зуево загорелось производственное здание

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Орехово-Зуево произошел пожар в производственном здании, сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в публикации.

В комментарии ТАСС пресс-служба МЧС уточнила, что «производственное здание сложной конструкции» загорелось на улице Стачки 1885 года.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — «Большие Исады». Пострадавших не было.

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      Сергей Грехов
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