Уровень воды в Кургане пошел на спад

Губернатор Шумков: ситуация с водой в Кургане стабилизировалась

Ситуация с водой в Кургане стабилизировалась, ее уровень постепенно пошел на спад. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Однако, отметил он, в данный момент горожанам не стоит сильно радоваться. Глава региона напомнил, что главная задача для жителей Кургана остается прежней — сохранить дамбу.

«На снимках из космоса отчетливо видны масштабы паводка. И то, как укрепленная и повышенная по левому контуру города дамба спасает Курган. Спасибо всем, кто работал над ней вместе с нами последние две недели», — написал Шумков.

20 апреля Шумков заявил о возобновлении роста уровня воды. Причиной происходящего он назвал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки.

Позднее власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды.

