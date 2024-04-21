Выстрелившего в шестилетнюю девочку россиянина задержали

Полиция задержала москвича, случайно выстрелившего в шестилетнего ребенка

Москвича, который случайно выстрелил в шестилетнюю дочку друга из пневматики, задержала полиция. Ребенок скончался, сообщает Shot.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Россиянину грозит до двух лет лишения свободы.

Уточняется, что 52-летний мужчина вместе с другом стрелял из пневматического оружия по алюминиевым банкам. Передавая пистолет, он случайно выстрелил в сторону, пуля попала девочке в область сердца. Ребенка госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина прострелил из пневматического пистолета «Оса» ногу 16-летнему сыну в воспитательных целях. В прошлом отец судим не был, травматическое оружие было официально зарегистрировано на него.