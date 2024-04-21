Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 21 апреля 2024Силовые структуры

Выстрелившего в шестилетнюю девочку россиянина задержали

Полиция задержала москвича, случайно выстрелившего в шестилетнего ребенка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Москвича, который случайно выстрелил в шестилетнюю дочку друга из пневматики, задержала полиция. Ребенок скончался, сообщает Shot.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Россиянину грозит до двух лет лишения свободы.

Уточняется, что 52-летний мужчина вместе с другом стрелял из пневматического оружия по алюминиевым банкам. Передавая пистолет, он случайно выстрелил в сторону, пуля попала девочке в область сердца. Ребенка госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина прострелил из пневматического пистолета «Оса» ногу 16-летнему сыну в воспитательных целях. В прошлом отец судим не был, травматическое оружие было официально зарегистрировано на него.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Туристу запретили лететь в Мексику со словами «для русских въезд закрыт»

      Россия впервые применила в бою штурмовые дроны

      Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в страны Европы

      В США оценили влияние помощи Киеву на ход конфликта

      Тарасова назвала главного тренера в российском фигурном катании

      Заглушка не выдержала напор воды вблизи российской деревни

      В Турции заявили о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

      Ученые оценили опасность проседания грунта под городами Китая

      При штурме Очеретино ликвидирован отряд РДК с российскими паспортами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше