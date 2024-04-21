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20:43, 21 апреля 2024Интернет и СМИ

Жалобу Зеленского на страны Запада сочли грубой

AT: Зеленский грубо обратился к союзникам, сравнивая помощь Украине и Израилю

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что его страна получает меньше поддержки от Запада, чем Израиль, прозвучали грубо. Такое мнение выразили журналисты издания Asia Times (AT).

«Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников (...), чем получил Израиль», — говорится в материале.

Сравнивая оказанную двум странам поддержку, украинский лидер указал, что Израилю оказали помощь несмотря на то, что ближневосточное государство не входит в НАТО. Уточняется, что Зеленский эмоционально обратился к союзникам, добавив, что Украина нуждается в смелых действиях со стороны стран Запада.

«С одной стороны, тон Зеленского казался грубым с учетом того, что Запад уже влил миллиарды в военную и гуманитарную помощь Украине», — сочли в Asia Times. Вместе с тем раздражение президента Украины вспыхнуло во время мрачного момента для страны, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и Украина — разные битвы для США.

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      Олег Давыдов
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