Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 21 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский допустил рост потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

Зеленский допустил увеличение потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Затягивание на неопределенный срок передачи Киеву помощи со стороны США может привести к росту потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании NBC News, передает ТАСС.

«Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода, и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике», — допустил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также в ходе внеплановой субботней сессии был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Оценен ущерб от климатических изменений

      Асад предрек исправление хода истории благодаря СВО

      «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

      В Германии панельные дома признали памятниками архитектуры

      Певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за почти миллион рублей

      Россиянка описала быт в узбекской глубинке фразой «я бы так жить не смогла»

      Паводок в российском регионе достиг исторического максимума

      Взятие ВС РФ под контроль села в ДНР назвали шагом к окружению Часова Яра

      Зеленский допустил рост потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше