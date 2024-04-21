Зеленский допустил рост потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

Зеленский допустил увеличение потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

Затягивание на неопределенный срок передачи Киеву помощи со стороны США может привести к росту потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании NBC News, передает ТАСС.

«Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода, и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике», — допустил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также в ходе внеплановой субботней сессии был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.