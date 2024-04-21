Зеленский: Путин вторгнется в Балтийские страны при поражении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что произойдет при поражении Киева в конфликте с Москвой. Об этом он высказался в интервью NBC.

Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины и допустил, что в таком случае Россия начнет конфликт с Балтийскими странами.

«Если Украина не выстоит, (президент России Владимир — прим. "Ленты.ру") Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть "влияние" Советского Союза», — заявил он.

В том же интервью Зеленский заявил о шансе на победу Украины. Он также выразил надежду, что страна действительно получит системы вооружений, в «которых так нуждаются тысячи солдат».