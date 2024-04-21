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00:10, 22 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины

Зеленский: Путин вторгнется в Балтийские страны при поражении Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что произойдет при поражении Киева в конфликте с Москвой. Об этом он высказался в интервью NBC.

Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины и допустил, что в таком случае Россия начнет конфликт с Балтийскими странами.

«Если Украина не выстоит, (президент России Владимир — прим. "Ленты.ру") Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть "влияние" Советского Союза», — заявил он.

В том же интервью Зеленский заявил о шансе на победу Украины. Он также выразил надежду, что страна действительно получит системы вооружений, в «которых так нуждаются тысячи солдат».

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      Марина Совина
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