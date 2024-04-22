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00:10, 22 апреля 2024Россия

22 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Константин Кузнецов / РИА Новости

22 апреля люди по всему миру отмечают День Матери-Земли и вспоминают о том, как важно беречь природу. Жители России и стран постсоветского пространства отмечают День старого программиста. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 22 апреля, какие приметы связаны с этим днем, и кто из знаменитостей родился 22 числа.

Праздники в России

День старого программиста

Фото: В.Межевич / РИА Новости

Советские программисты, которые учились по специальности 2204 — программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем — отмечают профессиональный праздник 22 апреля. Дату выбрали с иронией: номер специальности буквально можно понять как 22-е число четвертого месяца.

С 2009 года День программиста официально отмечают в 256-й день года — в 2024-м году это 12 сентября. Однако специалисты старой закалки по-прежнему празднуют его 22 апреля и в шутку называют этот праздник Днем старого программиста.

Праздники в мире

Международный день Матери-Земли

С 2010 года во всем мире отмечают день Матери-Земли — его учредили годом ранее на сессии Генассамблеи ООН. В этот день ученые по всему миру обсуждают экологические проблемы, с которыми сталкивается планета.

Одна из главных традиций праздника — бить в колокол мира, символ мирной жизни и солидарности народов. Первый колокол установили в нью-йоркской штаб-квартире ООН в середине 1950-х. В России колокол мира появился в 2009 году в Новосибирске, на территории музея Николая Рериха.

День открытия Бразилии

22 апреля 1500 года исследователь из Португалии Педру Алвариш Кабрал достиг ранее неизвестных берегов. Обнаруженную страну он назвал Вера-Круш (в переводе с португальского — «истинный крест»), которую позже переименовали в Бразилию. С момента открытия страна стала колонией Португалии.

Этот праздник широко отмечается в Бразилии — в городах Рио-де-Жанейро и Порту-Сегуру, к берегам которых и причалил корабль первооткрывателя, проходят красочные карнавалы.

Изображение: Aurélio de Figueiredo / Wikimedia

Какие еще праздники отмечают в мире 22 апреля

  • Праздник мухлевщиков;
  • День жевательного мармелада в США;
  • День пограничной авиации в Грузии.

Какой церковный праздник сегодня

Праздник Иконы Божией Матери Цесарская

В России есть сразу две иконы с таким названием. Одна из них, обретенная в XII веке, хранится в Спасо-Преображенской церкви в Псковской области.

По легендам, эта икона в XIX веке спасла жителей села Усвяты от холеры. После первого крестного хода с образом распространение инфекции приостановилось, а на следующий день после второго крестного хода, болезнь исчезла совсем. С того времени в день памяти иконы прихожане Спасо-Преображенской церкви совершают крестный ход.

Другая Цезарская икона, явленная в 792 году, хранится в московском Благовещенском соборе.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 апреля

  • День памяти мученика Гавриила Фомина;
  • День памяти преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.

Приметы на 22 апреля

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

  • Если весь день стоит туман, летом будет много ягод и грибов;
  • Если на закате облака алые — будет сильный ветер;
  • Звездное небо — к богатому урожаю пшеницы.

Кто родился 22 апреля

Владимир Ленин (1870-1924)

22 апреля 1870 года родился революционер и лидер большевиков Владимир Ленин. С 1887 года он был участником революционного движения, поддерживал социал-демократические и марксистские взгляды. Во время революции 1905-1904 годов Ленин возглавил Петербургский комитет большевиков, призывая сторонников к вооруженному сопротивлению власти.

В 1917-м руководил подготовкой вооруженного переворота, вошедшего в историю как Октябрьская революция. С этого года и вплоть до самой смерти Ленин был фактическим главой нового государства.

Иммануил Кант (1724-1804)

Изображение: Johann Gottlieb Becker / Wikimedia

В 2024 году в мире отмечается 300-летие со дня рождения Иммануила Канта — родоначальника немецкой классической философии. Он родился в Кенигсберге (ныне Калининград).

Широкую славу Канту принесли трактаты «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Философ утверждал, что знание человека обусловлено не столько материальным миром, сколько общими законами и приемами человеческого ума.

Кто еще родился 22 апреля

  • Владимир Набоков (1899-1977) — русский и американский писатель;
  • Джек Николсон (87 лет) — американский актер;
  • Юрий и Владимир Торсуевы (58 лет) — советские актеры.

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      Екатерина Керсипова
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