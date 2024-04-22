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02:00, 22 апреля 2024Забота о себе

34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Алмара Абгарян призналась, что мужчины в возрасте привлекают ее своей уверенностью в себе и сексуальным опытом. Преимущества интимной близости с партнерами старше себя женщина назвала изданию Metro.

34-летняя Абгарян рассказала, что в молодости у нее был партнер на 16 лет старше — ему было слегка за 40. Они работали вместе, и мужчина привлек ее внимание уверенной манерой поведения и тем, что носил элегантный костюм. «Время, проведенное с Дэвидом, стало для меня откровением. Он, в отличие от моих молодых экс-партнеров, не спешил после секса отвернуться и уснуть. Он изучал мое тело, чтобы знать, как доставить удовольствие. С ним я чувствовала себя в безопасности. К тому же он стал моим наставником в интимных делах, я была прилежной ученицей», — рассказала Абгарян.

При этом женщина указала и на недостатки отношений с партнерами постарше. По ее словам, зачастую у людей в возрасте, помимо жизненного опыта, есть также проблемы и психологические травмы. «И порой это все обсуждается в постели», — призналась она.

К тому же, по словам Абгарян, некоторые ее любовники занимались сексом так, как хотели они, опираясь на власть, которую ощущали с высоты своего возраста. «Тогда, будучи молодой, я считала их интересы выше своих. И мне понадобились годы, чтобы исправить это», — заключила она.

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      Алиса Дмитриева
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