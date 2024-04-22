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09:24, 22 апреля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о желании солдат пойти на Киев

Солдат ВСУ в интервью «Думской»: если мне скажут пойти на Киев, я пойду

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы идти на Киев из-за усталости от боевых действий и решений Верховной Рады. Об этом рассказал боец ВСУ в комментарии изданию «Думская».

Украинские солдаты рассказали о ситуации в стране после принятия нового закона о мобилизации. По их словам, в Раде не понимают, что в конечном итоге их действия вызовут недовольство населения.

«Мне сейчас скажи: "Пошли на Киев" — я пойду. Я уже два года там (на фронте — прим. «Ленты.ру») и немного утомился. У меня вот это все уже в печенках сидит. Вход был бесплатный, а выхода нет», — заявил один из бойцов. При этом он отметил, что шел на фронт добровольцем, а не по повестке в рамках мобилизации.

Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град заявил, что украинские военные боятся отправки в Донбасс. По его словам, бойцы ВСУ также с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.

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      Алевтина Запольская
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