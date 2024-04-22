Британский аналитик назвал причину неспособности ВСУ обороняться

NYT: ВСУ не смогут эффективно обороняться летом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перейти в контрнаступление, а также эффективно обороняться летом 2024 года. Об этом заявил сотрудник британской аналитической компании Janes Джеймс Рэндс, его цитирует газета The New York times (NYT).

По мнению эксперта, украинцы вынуждены сосредоточиться на накоплении резервов, однако нынешние оборонительные укрепления, на которые отошли ВСУ, не позволят сдержать натиск Российской армии. «Позиции, на которые они отступили, ни в коем случае нельзя сравнивать с прежними», — подчеркнул Рэндс.

Ранее стало известно, что Германия сорвала поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) Украине.