Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ

Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP ВСУ

Германия сорвала поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Bild.

Согласно документу Минобороны ФРГ, попавшему в распоряжении Bild, немецкое федеральное правительство заказало у фирмы Flensburger Fahrzeugbau GmbH 400 единиц бронетехники на сумму 315 миллионов евро. Предполагалось, что поставки будут осуществляться партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года, однако до сих не было поставлено ни одной машины по контракту, который при этом и так сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц.

Отмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается крупноузловой сборкой из американских комплектующих, но предприятие столкнулось с «ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию», а также с проблемами, касающимися сертификации противоминной защиты MRAP.

Ранее депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить надзор за помощью, которую Германия передает Украине.