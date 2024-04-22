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13:20, 22 апреля 2024Мир

Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ

Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Германия сорвала поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Bild.

Согласно документу Минобороны ФРГ, попавшему в распоряжении Bild, немецкое федеральное правительство заказало у фирмы Flensburger Fahrzeugbau GmbH 400 единиц бронетехники на сумму 315 миллионов евро. Предполагалось, что поставки будут осуществляться партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года, однако до сих не было поставлено ни одной машины по контракту, который при этом и так сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц.

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Отмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается крупноузловой сборкой из американских комплектующих, но предприятие столкнулось с «ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию», а также с проблемами, касающимися сертификации противоминной защиты MRAP.

Ранее депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить надзор за помощью, которую Германия передает Украине.

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      Виктория Кондратьева
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