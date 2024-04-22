В Германии предложили усилить контроль за военной помощью Украине

Депутат Бундестага Шмидт предложил ужесточить надзор за военной помощью Украине

Депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить надзор за помощью, которую Германия передает Украине. Об этом он рассказал «Известиям».

Парламентарий выступил с предложением создать похожую комиссию, которая уже существует в США. «У них работает специальная комиссия — порядка 200 человек. Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», — сказал депутат.

По словам Шмидта, его инициативу сначала должна одобрить фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге, после чего она будет направлена немецкому правительству.

В сентябре 2023 года Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине при посольстве в Киеве. Это произошло после того, как в докладе генерального инспектора Министерства обороны, отмечалось, что США стало труднее отслеживать применение миллиардов долларов помощи из-за ограниченного присутствия в стране.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц сравнил Украину с «растением, которое нужно много поливать». По его словам, мировое сообщество должно уделять больше внимания этому конфликту.