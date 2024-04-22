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01:17, 22 апреля 2024Мир

В Германии предложили усилить контроль за военной помощью Украине

Депутат Бундестага Шмидт предложил ужесточить надзор за военной помощью Украине

Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Globallookpress.com

Депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить надзор за помощью, которую Германия передает Украине. Об этом он рассказал «Известиям».

Парламентарий выступил с предложением создать похожую комиссию, которая уже существует в США. «У них работает специальная комиссия — порядка 200 человек. Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», — сказал депутат.

По словам Шмидта, его инициативу сначала должна одобрить фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге, после чего она будет направлена немецкому правительству.

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В сентябре 2023 года Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине при посольстве в Киеве. Это произошло после того, как в докладе генерального инспектора Министерства обороны, отмечалось, что США стало труднее отслеживать применение миллиардов долларов помощи из-за ограниченного присутствия в стране.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц сравнил Украину с «растением, которое нужно много поливать». По его словам, мировое сообщество должно уделять больше внимания этому конфликту.

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      Сергей Грехов
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