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15:35, 22 апреля 2024Силовые структуры

Дело возбудили после после избиения Героя России в Подмосковье

В Подмосковье полиция возбудила дело после избиения Героя России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция возбудила уголовно дело по факту избиения Героя России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Заявление в полицию поступило от 29-летнего местного жителя. Он рассказал, что водитель трактора в деревне Вырубово причинил ему телесные повреждения. Нарушителем оказался 23-летний житель Москвы, ему вменили статью 116 («Побои») УК РФ, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Вырубово уроженцы одной из стран Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, являющегося Героем России. После этого они не были привлечены к ответственности. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.

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      Илона Палей
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