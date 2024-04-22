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04:04, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка ушла из дома на ночь и по возвращении испугалась

Фото: Reddit

Пользовательница Reddit с ником b0ggydepot сообщила, что ушла из дома на ночь и по возвращении испугалась из-за неожиданной находки. В комментариях ей посоветовали вызвать полицию.

«Когда я вернулась домой после ночи, проведенной вне дома, первое, что я увидела, — это приоткрытый люк, ведущий на чердак. (...) Я испугалась, когда это увидела», — рассказала девушка, отметив, что не получала от арендодателя сообщений о том, что он был дома ночью.

«Мой совет: позвоните в полицию», «Кто-то живет на вашем чердаке. На вашем месте я бы вышел из дома, пошел к соседям, откуда мог бы видеть свой дом, и вызвал полицию», «Пожалуйста, позвоните кому-нибудь, чтобы на всякий случай ваш дом проверили (...). Это очень странно», — написали пользователи.

Несколько участников обсуждения предположили, что люк мог открыться из-за сильного ветра. «Было ли прошлой ночью ветрено? В такую погоду у меня иногда открываются люки в потолке. Когда у меня такое случилось в первый раз, я до смерти перепугался», — заявил один из них.

Ранее другой пользователь Reddit показал фотографию загадочного уличного знака, который он обнаружил, когда вернулся домой поздно вечером. В комментариях пользователи попытались разгадать, что может значить этот предмет.

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      Олег Давыдов
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