Германию уличили в давлении на Францию и Италию из-за поставок ПВО Украине

Bloomberg: ФРГ оказывает давление на Францию и Италию из-за поставок ПВО Украине

Правительство Германии оказывает давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы они поставляли системы и компоненты ПВО для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Берлин также призывает страны НАТО выяснить, какую помощь они могут оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ). В свою очередь, сама Германия обязалась предоставить Киеву третью батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и другие системы и боеприпасы.

Как отмечает издание, болезненная нехватка вооружения и живой силы на фронте, а также острая потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны подтолкнули ВСУ к критической точке, повышая риск российского прорыва.

Ранее стало известно о давлении стран Европейского союза и НАТО на Грецию и Испанию. Уточняется, что союзники вынуждают поставить Украине системы противовоздушной обороны.