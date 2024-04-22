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08:39, 22 апреля 2024Россия

Герой России рассказал о срыве контрнаступления ВСУ

Герой России Умаев: ВСУ бросили лучшую западную технику в ходе контрнаступления

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Умаев рассказал о срыве контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что за почти шесть месяцев операции украинские военные не добились значимых результатов. По его словам, украинские военные бросили лучшие образцы западной техники. Он напомнил, что были представлены кадры, на которых горят танки Leopard и БМП Bradley.

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По словам военного, российские солдаты уже начали высмеивать противника и отсутствие результатов у него. «Работино — стратегический населенный пункт, состоящий из двух маленьких продольных улиц и одной поперечной улицы, — вот до какого рубежа ВСУ смогли дойти двумя подготовленными зарубежными странами корпусами», — отметил он.

Ранее Умаев оценил роль мобилизованных в ходе спецоперации. По его мнению, военные сыграли важную роль при отражении украинского контрнаступления.

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      Марина Совина
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