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03:03, 22 апреля 2024Россия

Герой России оценил роль мобилизованных в ходе спецоперации

Герой РФ Умаев: мобилизованные сыграли важную роль в отражении контрнаступления
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в беседе с ТАСС оценил роль мобилизованных в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Офицер отметил, что эти военнослужащие проявили себя как мотивированный личный состав и внесли важный вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные», — отметил Умаев.

Он привел в пример ситуацию с постановкой задачи для бойцов. Им нужно было установить заграждения вглубь территории противника. По словам офицера, подчиненные отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».

Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу Вооруженным силам России удалось отразить контрнаступление ВСУ.

В конце марта газета The New York Times писала о том, что офицеры ВСУ жалуются на отсутствие мотивации у их подчиненных и нежелание воевать.

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      Марина Совина
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