Гуцул рассказала о больших волнениях из-за ее визита в Россию

Гуцул заявила, что ожидает любой реакции Кишинева на ее третью поездку в Россию

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что допускает любую реакцию властей Молдавии на ее визит в Москву. Ее слова приводит ТАСС.

«Всего можно ожидать [от Кишинева]. Это третья моя поездка [в Россию], она больше встревожила людей, многие мне пишут, переживают. Волнения еще больше», — рассказала Гуцул.

При этом глава автономии добавила, что ничего не боится, так как за ней и ее соратниками правда. Она также подчеркнула, что ее действия не нарушали законодательство.

Гуцул прибыла в Москву 21 апреля. В российской столице глава Гагаузии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Гуцул заявляла, что власти Молдавии могут начать преследовать ее в любую минуту. По словам представителя автономии, каждый день она проводит как на пороховой бочке. При этом глава Гагаузии отметила, что прекращать политическую деятельность не собирается, несмотря на давление Кишинева.