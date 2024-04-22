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06:56, 22 апреля 2024Мир

Истребитель международной коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии

Reuters: истребитель международной коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии

Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии после неудачной ракетной атаки вблизи базы Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что установка была поражена в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся попытке запуска ракеты вблизи базы коалиции «Румалин».

Ранее стало известно, что американская военная база у города Эль-Хасаке подверглась ракетному удару и атаке беспилотника. Сообщалось, что по объекту в аэропорту Харраб-эль-Джейр были выпущены четыре ракеты.

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      Марина Совина
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