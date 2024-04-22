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14:23, 22 апреля 2024Мир

Китай превратили в боксерскую грушу на выборах в США

Bloomberg: Китай превратили в боксерскую грушу на выборах в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Китай превратили в «боксерскую грушу» в контексте предстоящих президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, 18 апреля президент США Джо Байден резко ужесточил риторику в адрес Пекина во время предвыборных митингов в колеблющихся штатах. Подобные слова связаны с попыткой политика заполучить голоса рабочего класса на выборах.

В тот же день Вашингтон начал расследование в судостроительном секторе, что привело к падению акций китайских фирм в этой отрасли.

«Реакция Китая на все меры была относительно сдержанной (...) [Китайские] чиновники отмахнулись от расследования в судостроительной отрасли, назвав его "внутренней политикой", и отклонили критику в свой адрес, спросив, действительно ли Байден говорил о Китае», — отмечается в материале.

Ранее Байден назвал КНР «страной пенсионеров и ксенофобов». По мнению экспертов, эти слова были одними из самых резких упреков политика в адрес Пекина.

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      Дарья Устьянцева
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