Литва передаст Украине радары для ПВО

Министр обороны Литвы Кащюнас: республика передаст Украине радары для ПВО

В связи с новыми поставками Украине комплексов Patriot из Германии, Литва передаст Киеву радары для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас, сообщает портал Lrytas.lt.

«Литва будет стремиться восполнить еще одну брешь в ПВО Украины — [республика] купит радары. В настоящее время мы пересматриваем наши приоритеты, чтобы как можно скорее внести свой вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства Украины», — приводятся в публикации слова главы военного ведомства.

Он добавил, что Украина испытывает нехватку не только систем ПВО, но и всех видов боеприпасов, поэтому работа по поиску снарядов также остается для Вильнюса приоритетной.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ряда стран Европейского союза поставить Киеву новые комплексы Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшее время.