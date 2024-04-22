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15:13, 22 апреля 2024Мир

Супруга Трампа впервые за долгое время выступит в его поддержку

Бывшая первая леди США Мелания Трамп впервые за долгое время поддержит мужа

Фото: Lynne Sladky / AP

Бывшая первая леди США Мелания Трамп впервые за долгое время публично поддержит своего мужа Дональда Трампа в рамках его предвыборной кампании. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, 27 апреля она планирует принять участие в мероприятии по сбору средств для организации Log Cabin Republicans, продвигающей интересы ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди членов Республиканской партии. Для нее это будет первое крупное политическое событие в этом году.

«Мы должны объединиться в наших усилиях по созданию общества, в котором равенство станет повседневным опытом каждого американца», — передает ее слова агентство.

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Авторы материала напоминают, что чета Трампов вместе проголосовала на праймериз в штате Флорида в марте. Когда репортер спросил, вернется ли она к предвыборной кампании, Мелания с улыбкой посоветовала «следить за обновлениями». Ее участие в мероприятии может быть признаком того, что она увеличит свое присутствие в предвыборной кампании своего мужа.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора со своим супругом. Она опасается, что участие в политике может негативно сказаться на будущем финансовом положении их единственного сына Бэррона.

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      Дарья Устьянцева
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