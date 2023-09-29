Супруга Трампа пересмотрела брачный договор

Жена Трампа Мелания пересмотрела брачный договор из-за возможного второго срока

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора из-за возможного второго срока ее супруга. Об этом сообщает издание Page Six.

«За последний год Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом "послебрачном" соглашении между ней и Дональдом Трампом. Это по меньшей мере третий раз, когда Мелания пересматривает условия своего брачного договора», — сообщается в материале.

Как отмечают авторы, решение Мелании связано с большим количеством судебных тяжб ее мужа. Трамп до сих пор обладает большим состоянием, однако его супруга опасается, что участие в политике может негативно сказаться на будущем финансовом положении их единственного сына Бэррона.

Ранее суд штата Нью-Йорк продешевил при оценке стоимости особняка Трампа в Мар-а-Лаго во флоридском курортном городе Палм-Бич. Оценив его всего в 18 миллионов долларов, суд существенно занизил его цену на рынке.