Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС готовится к началу мировой войны из-за Украины

Европейский союз (ЕС) готовится к началу мировой войны из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает портал M1.

«Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины. (...) Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны», — рассказал политик.

Дипломат также добавил, что прошедшее в Люксембурге совещание глав МИД и Минобороны стран сообщества было похоже на «совещание военачальников в штабе». Однако он добавил, что нынешняя ситуация должна побуждать к урегулированию конфликта, а не его эскалации.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит и выступит против выделения двух миллиардов евро в пользу членов Европейского союза за завершенные поставки оружия Украине до тех пор, пока сам Киев не даст гарантий, что венгерские компании не окажутся в списке «международных спонсоров войны», как это было ранее.