МО: в районе Григоровки отражены четыре контратаки штурмовых бригад «Азова»

Российские военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых бригад «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовые группы 12-й бригады спецназначения нацгвардии пытались контратаковать в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Попытку пресекли подразделения группировки войск «Запад».

Они же заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Терны в ДНР. В этом районе боевых действий противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в течение суток российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР. Там же военнослужащие улучшили тактическое положение по переднему краю.