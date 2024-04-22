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13:21, 22 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об отражении четырех контратак штурмовых бригад «Азова»

МО: в районе Григоровки отражены четыре контратаки штурмовых бригад «Азова»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых бригад «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовые группы 12-й бригады спецназначения нацгвардии пытались контратаковать в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Попытку пресекли подразделения группировки войск «Запад».

Они же заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Терны в ДНР. В этом районе боевых действий противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в течение суток российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР. Там же военнослужащие улучшили тактическое положение по переднему краю.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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