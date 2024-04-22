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15:02, 22 апреля 2024Культура

Мизулиной предложили записать рэп ради примера молодым артистам

Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам

Фото: Евгений Биятов / «РИА Новости»

Российский продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной записать собственный трек в жанре рэпа. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Медиаменеджер поведал, что, записав собственную композицию, Мизулина сможет показать правильный пример молодым артистам.

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать и спродюсировать ее личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене и какую музыку нужно доносить до зрителей», — поделился Ашуров.

Он добавил, что мог бы создать для главы ЛБИ «очень мудрые треки», а также сформировать ей интересный сценический образ.

Ранее российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что после перезапуска музыкального проекта Глюк’oZа за Глюкозу стала петь Екатерина Мизулина.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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