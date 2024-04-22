Продюсер Фадеев прокомментировал слухи о поющей за Глюк’oZу Мизулиной

Продюсер Фадеев назвал неожиданными слухи о том, что Мизулина поет за Глюк’oZу

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что после перезапуска музыкального проекта Глюк’oZа за Глюкозу стала петь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Медиаменеджер высказался в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Интересная версия, одна из самых неожиданных», — отреагировал Фадеев. Он подчеркнул, что под псевдонимом Глюкозы после перезапуска проекта больше не скрывается певица Наталья Чистякова-Ионова. Продюсер сообщил, что скоро Глюк’oZа запишет ремейк песни «Танцуй, Россия» с группой SEREBRO на английском и испанском языке.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без Чистяковой-Ионовой после участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка в свою очередь отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.