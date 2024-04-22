На участке жилого дома российской многодетной семьи нашли боеприпас

Е1.ru: под Первоуральском на участке дома многодетной семьи нашли боеприпас

В поселке Билимбай под Первоуральском Свердловской области на участке дома многодетной семьи нашли боеприпас. Об этом стало известно Е1.ru.

Опасную находку заметил глава семейства. Россиянин разбирал дрова на участке у дома и увидел в завалах боеприпас. Он сразу же позвонил на 112. Прибывшие на место спасатели осмотрели находку, поняли, что она не опасна, и забрали ее.

«Оказалось, что снаряд сюда принес предыдущий хозяин. Он положил его у скамейки и забыл про это. Мы очень сильно перепугались и испытали стресс», — пояснила жена жителя Урала.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре полицейские в частном доме 55-летнего местного жителя обнаружили склад боеприпасов и стрелкового оружия. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.