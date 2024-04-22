Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 22 апреля 2024Россия

На участке жилого дома российской многодетной семьи нашли боеприпас

Е1.ru: под Первоуральском на участке дома многодетной семьи нашли боеприпас

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В поселке Билимбай под Первоуральском Свердловской области на участке дома многодетной семьи нашли боеприпас. Об этом стало известно Е1.ru.

Опасную находку заметил глава семейства. Россиянин разбирал дрова на участке у дома и увидел в завалах боеприпас. Он сразу же позвонил на 112. Прибывшие на место спасатели осмотрели находку, поняли, что она не опасна, и забрали ее.

«Оказалось, что снаряд сюда принес предыдущий хозяин. Он положил его у скамейки и забыл про это. Мы очень сильно перепугались и испытали стресс», — пояснила жена жителя Урала.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре полицейские в частном доме 55-летнего местного жителя обнаружили склад боеприпасов и стрелкового оружия. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

      Разницу в ценах на одинаковые квартиры в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше