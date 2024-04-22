Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине разработают доктрину страны

Секретарь СНБО Украины Литвиненко заявил о разработке доктрины страны

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко сообщил, что ведомство разработает доктрину страны по послевоенному планированию. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Крайне важная тема — это проработка Украинской доктрины, то есть планирование будущего после войны», — заявил Литвиненко. Глава СНБО отметил, что разработкой доктрины поручил заняться украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, СНБО должен запустить модерируемый диалог по разработке общего видения. «Это задача главы государства — способствовать формированию общественного консенсуса», — добавил он.

Ранее Зеленский объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии. По его мнению, молодежь быстрее осваивает новые технологии.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      Названы последствия санкций против российского СПГ

      На Украине разработают доктрину страны

      Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве

      Названа причина отзыва тысяч автомобилей Tesla

      Названа уникальная особенность российской системы РЭБ «Волнорез»

      Польша заявила об отсутствии зенитно-ракетных комплексов для поставок Украине

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше