На Украине разработают доктрину страны

Секретарь СНБО Украины Литвиненко заявил о разработке доктрины страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко сообщил, что ведомство разработает доктрину страны по послевоенному планированию. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Крайне важная тема — это проработка Украинской доктрины, то есть планирование будущего после войны», — заявил Литвиненко. Глава СНБО отметил, что разработкой доктрины поручил заняться украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, СНБО должен запустить модерируемый диалог по разработке общего видения. «Это задача главы государства — способствовать формированию общественного консенсуса», — добавил он.

Ранее Зеленский объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии. По его мнению, молодежь быстрее осваивает новые технологии.

