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15:00, 22 апреля 2024Россия

На Урале сын бизнесмена на отцовском авто задавил шестиклассницу с алабаем

Е1.ru: в поселке Белокаменный пьяный сын бизнесмена задавил шестиклассницу

Кадр: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Белокаменный Свердловской области пьяный сын бизнесмена задавил шестиклассницу на отцовском автомобиле. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером. За рулем Hyundai Creta находился Кирилл Красноумов — сын владельца магазина «Скрепка». Автомобиль принадлежит его родителю.

Предположительно, Красноумов отвлекся от дороги на телефон, он писал сообщение своему другу. В этот момент его машина съехала с дороги вправо, где шла девочка с алабаем. После этого Hyundai врезался в дерево, а затем скрылся с места ДТП.

13-летняя жительница уральского поселка получила несовместимые с жизнью травмы. На одежде девочки не было световозвращающих элементов.

Красноумов за некоторое время до аварии выпил пол-литра водки, об этом он сам не стесняясь рассказал сотрудникам Госавтоинспекции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируем пешеходном переходе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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