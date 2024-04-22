На Западе назвали возможные задачи европейских военных на Украине

FA: европейские военные на Украине могли бы заниматься ПВО и охраной границ

Европейские военные в случае отправки на Украину могли бы заниматься противовоздушной обороной (ПВО) или охраной границ. Возможные задачи европейских сил назвали полковник армии США в отставке Алекс Кроутер, подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матишек и глава Школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен в статье для Foreign Affairs (FA).

«Европейские силы могли бы заменить украинцев, выполняющих логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин», — отметили аналитики.

По их мнению, военные могли бы разминировать и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы; патрулировать украинскую границу с Белоруссией и Приднестровьем, а также побережье Черного моря.

Эксперты подчеркнули, что присутствие европейских войск подняло бы моральный дух украинского народа и убедило бы его в том, что будущее их страны — в Европе.