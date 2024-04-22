Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 22 апреля 2024Мир

На Западе назвали возможные задачи европейских военных на Украине

FA: европейские военные на Украине могли бы заниматься ПВО и охраной границ

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Европейские военные в случае отправки на Украину могли бы заниматься противовоздушной обороной (ПВО) или охраной границ. Возможные задачи европейских сил назвали полковник армии США в отставке Алекс Кроутер, подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матишек и глава Школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен в статье для Foreign Affairs (FA).

«Европейские силы могли бы заменить украинцев, выполняющих логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин», — отметили аналитики.

По их мнению, военные могли бы разминировать и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы; патрулировать украинскую границу с Белоруссией и Приднестровьем, а также побережье Черного моря.

Эксперты подчеркнули, что присутствие европейских войск подняло бы моральный дух украинского народа и убедило бы его в том, что будущее их страны — в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Россиян предупредили о содержащих яд весенних грибах

      Акула-людоед набросилась на поймавшего ее подростка и прокусила ему ногу

      «Барселона» пригрозила требованием переиграть матч с «Реалом»

      Бандеру захотели перезахоронить на военном кладбище под Киевом

      Похудевшая на 38 килограммов певица ответила на слухи о приеме «Оземпика»

      Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

      Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

      На Западе назвали возможные задачи европейских военных на Украине

      Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше