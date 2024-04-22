Путин подписал закон о штрафах за работу с навозом

Путин утвердил штрафы до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы в размере до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, в том числе навозом, в том случае, если это привело к возникновению эпидемии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Несоблюдение требований по хранению, транспортировке, обработке, переработке и реализации навоза и помета обойдется должностным лицам в 30-40 тысяч, индивидуальным предпринимателям — в 50-60 тысяч, а юридическим лицам — в 250-350 тысяч. За повторное нарушение штраф достигнет 40-50 тысяч рублей, 60-70 тысяч и 350-450 тысяч соответственно.

До максимума штрафы доходят, помимо эпидемии, в случае вреда здоровью людей или окружающей среде. Тогда должностные лица заплатят 50-60 тысяч рублей, ИП — от 80-90 тысяч, юридические лица — 500-600 тысяч рублей. Также для каждого случая в качестве альтернативы для ИП и юрлиц предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В ноябре 2022 года правительство утвердило правила использования навоза в сельском хозяйстве. Они описывают, как обращаться с навозом и пометом при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в качестве удобрения.

Одним из поводов для введения такого регулирования стали жалобы представителей сельскохозяйственной отрасли, которые указывали на излишние требования к обращению с навозом, не учитывающие специфику рынка. Ранее для их перевозки от места производства до места использования нужно было разрешение для веществ третьего класса опасности, что означало десятки нормативных актов.