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08:33, 22 апреля 2024Забота о себе

Названы лучшие техники мастурбации для долгого секса и яркого оргазма

Фото: Bojan Milinkov / Shutterstock / Fotodom

Сексопатолог Ян Кернер подсказал технику, которая поможет продлить половой акт и усилить удовольствие. Совет специалиста и его коллег приводит Men's Health.

Чтобы отсрочить наступление оргазма, Кернер посоветовал сжать половой член прямо под головкой, чтобы большой и указательный пальцы с силой давили на уретру. По словам эксперта, эта техника называется «сжатие», она позволяет вытолкнуть кровь из пениса и уменьшить степень возбуждения.

Сексотерапевт Эмили Морс также посоветовала попробовать прием «окантовка» для долгого полового акта. По ее словам, для его выполнения требуется перед самой эякуляцией прекратить любую стимуляцию гениталий, до тех пор пока возбуждение не спадет. «Эта техника мастурбации поможет лучше контролировать оргазмы и усилить их интенсивность», — считает сексолог.

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В свою очередь, сексолог Джастин Лемиллер призвал больше экспериментировать с мастурбацией, чтобы усилить удовольствие. По его словам, вместо привычных движений вверх и вниз, можно добавить круговые движения, попробовать использовать другую руку или принять непривычное положение. Он подчеркнул, что невозможно узнать свои эрогенные зоны и предпочтения, если не пробовать что-то новое наедине с собой.

Ранее уролог, хирург Марк Гадзиян заявил, что занятия сексом помогают похудеть, так как в процессе сжигается от 80 до 150 килокалорий. Кроме того, по его мнению, секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза.

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      Алиса Дмитриева
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