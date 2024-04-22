Названо число жертв украинских обстрелов Белгородской области

Гладков: жертвами украинских обстрелов Белгородской области стали 120 человек

Жертвами украинских обстрелов Белгородской области стали 120 человек, в том числе 11 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения различной степени тяжести получил 651 человек, из них — 51 ребенок.

Гладков также сообщил об отмене пасхальных богослужений в ряде храмов области. Кроме того, власти попросили жителей региона отказаться от посещения кладбищ 4-5 мая.