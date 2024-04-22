Названы способы пережить шестидневную рабочую неделю

Психолог Гут: к шестидневной рабочей неделе нужно отнестись как к лекарству

Чтобы не поддаваться неприятным мыслям из-за долгой рабочей недели, можно использовать несколько практик, рассказал психолог Валерий Гут. Способы пережить шестидневную рабочую неделю он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Прежде всего, сказал Гут, нужно «включить внутреннего взрослого» и отнестись к дополнительному дню работы как к лекарству: горько, но принять необходимо. Кроме того, он призвал помнить о материальном вознаграждении. «Важно уделить внимание и детской стороне своей личности: напомните себе, что впереди ждут интересные события или желанный отдых. Можно пообещать себе дополнительный бонус — например, приятную прогулку или лакомство», — порекомендовал он, подчеркнув, что также поможет планирование долгих выходных.

Психолог посоветовал разделить досаду на необходимость работать больше обычного с единомышленниками и распределить нагрузку по неделе — например, самые энергоемкие дела сделать в ее начале. «В длинную рабочую неделю не забывайте уделять достаточно времени сну, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться, делать гимнастику», — добавил он.

Кроме того, Гут порекомендовал применять технику «Нейробика», разработанную американским нейробиологом Лоуренсом Кацем для освежения восприятия и прилива активности. «Нужно сделать пять непривычных действий, затрагивающих каждый из органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Например, попробовать новое блюдо, посмотреть картины или фотографии в необычном стиле», — привел пример он.

Шестой рабочий день, как правило, на час короче и отличается тем, что физически мы еще на работе, а мыслями уже нет. Здесь важно соблюдать баланс: не впадать в излишний трудоголизм, но и не пренебрегать должностными обязанностями. Лучше спокойно решить намеченные задачи, чтобы потом не портить себе отдых мыслями о предстоящем аврале Валерий Гут психолог

Ранее клинический психолог и нейробиолог из Оксфордского университета Эмили Холмс назвала неожиданный способ справиться с сильным стрессом. Эксперт полагает, что игра в тетрис помогает приглушить плохие воспоминания и даже предотвратить развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).