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21:50, 22 апреля 2024Экономика

Оценено влияние изменения климата на расходы россиян

Ученый Хачатурян: расходы российских семей вырастут из-за изменения климата

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Из-за изменения климата российские семьи станут тратить больше денег на питание, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг. Влияние данного процесса на расходы граждан оценил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в разговоре с aif.ru.

Ученый пояснил, что последствия климатических изменений будут выражаться в том, что продолжительность холодного периода в году будет сокращаться, а жарких — увеличиваться. «В этой связи очевидно, что основные затраты домашних хозяйств будут связаны с растущими объемами энергоносителей для отопления зимой и на охлаждение жилища летом», — отметил он. Хачатурян добавил, что расходы средней российской семьи на охлаждение домов, свет и тепло будут расти на 30-40 процентов в год уже с этого момента.

Из-за того, что с теми самыми сложностями будут сталкиваться и аграрии, возрастет себестоимость и продуктов питания, подчеркнул эксперт. Вместе с тем, по причине того, что животноводство служит источником значительных выбросов влияющего на глобальное потепление углекислого газа и способствует разрушению озонового слоя, возникнут дополнительные издержки на сокращение этих выбросов, и, таким образом, еда станет еще дороже. Хачатурян уточнил, что первыми подобные изменения заметят жители развивающихся стран, однако они будут ощущаться и в более благополучных государствах.

Ранее в апреле стало известно, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов в год.

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      Полина Кислицына
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