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06:00, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень решил разыграть возлюбленную в аэропорту и попал на допрос

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как бойфренд разыграл ее, в результате чего они столкнулись с неприятными последствиями. Из-за розыгрыша парня молодые люди пропустили свой рейс.

Автор поста написала, что ее возлюбленный часто ее разыгрывает. «Это весело, но иногда он переходит черту», — отметила она. Девушка рассказала, что они с бойфрендом несколько месяцев планировали отпуск на Карибах.

Однако перед тем, как пройти зону досмотра в аэропорту, молодой человек решил устроить розыгрыш и засунул в штаны игрушку для взрослых. Когда его спросили, есть ли у него что-то запрещенное, он вытащил игрушку для взрослых из брюк и с гордостью заявил, что у него есть «кое-что большое». «Нас отвели в отдельную комнату и допрашивали больше часа, что привело к тому, что мы пропустили наш рейс», — пожаловалась героиня истории.

Девушка призналась, что была расстроена и смущена произошедшим и решила уехать из аэропорта домой и не ждать следующего рейса. «Мой парень посчитал, что я слишком остро реагирую, так как это была просто шутка», — передала она слова бойфренда.

В комментариях под постом пользователи назвали поступок молодого человека детским. По мнению большинства, аэропорт — неподходящее место для розыгрышей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на платформе, как муж решил разыграть ее и в результате столкнулся с неожиданным для себя последствием. Большинство пользователей встали на сторону автора поста.

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      Олег Давыдов
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