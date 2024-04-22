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16:02, 22 апреля 2024Россия

Под Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгородском районе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — написал он.

Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, отметил глава области, пострадавших и разрушений нет. Гладков также предупредил, что громкие звуки в Белгороде и районе связаны с работой авиации Воздушно-космических сил России.

Ранее две местные жительницы пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. «У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности», — написал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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