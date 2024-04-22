В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

Соскин: США выделили деньги Киеву для усиления собственной оборонной мощи

Настоящая цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

По его словам, выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву. Соскин отметил, что часть этих денег выделена в кредит. «Эти деньги для того, чтобы усилить американскую оборонную мощь как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Российской Федерацией», — указал он.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.

Кроме того, Конгресс США на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.