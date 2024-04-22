Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

Соскин: США выделили деньги Киеву для усиления собственной оборонной мощи

Фото: Jim Bourg / Reuters

Настоящая цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

По его словам, выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву. Соскин отметил, что часть этих денег выделена в кредит. «Эти деньги для того, чтобы усилить американскую оборонную мощь как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Российской Федерацией», — указал он.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.

Кроме того, Конгресс США на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

      Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

      Ведомствам в Германии порекомендовали избегать контактов с Россией

      Оценено влияние изменения климата на расходы россиян

      Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

      Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

      В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы политиков

      Стало известно об освобождении Очеретино российской армией

      Бросившую новорожденную дочь в лесу женщину осудили через 40 лет

      В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше