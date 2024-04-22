Продюсер назвал главный недостаток перезапуска Глюк'oZы

Продюсер Бабичев раскритиковал перезапуск Глюк'oZы из-за политической повестки

Продюсер Евгений Бабичев раскритиковал перезапуск музыкального проекта Глюк'oZа. Его слова приводит NEWS.ru.

Главным недостатком нового проекта Бабичев назвал присутствие политической повестки в дебютной песне «Мыши». «Глюк'oZа создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители», — отметил он.

Перезапуск под руководством продюсера Максима Фадеева Бабичев назвал «Глюк'оZой курильщика». По его мнению, новая подача может оттолкнуть от проекта старых поклонников.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.