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15:26, 22 апреля 2024Культура

Раскрыты подробности приезда Пугачевой в Россию

Продюсер Саглиани: Пугачева планирует приехать в Россию для оформления дома
Алла Пугачёва

Алла Пугачёва. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Подробности приезда эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию раскрыл продюсер Илья Саглиани. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер заявил, что артистка планирует вернуться и оформить дом в деревне Грязь на себя. Это исключит риски потери недвижимости, так как сейчас особняк принадлежит ее мужу, шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр иностранных агентов).

Саглиани также предположил, что Пугачева хочет продолжить карьеру в России. Однако, по его словам, публика вряд ли забудет антироссийские высказывания певицы. «Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну, и тогда не придется приезжать тайно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Пугачева планирует приехать в Россию летом этого года на один день, чтобы «проведать свое хозяйство».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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