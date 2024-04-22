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05:09, 22 апреля 2024Забота о себе

Рассказавший о внезапной тяге жены к сексу мужчина получил совет

Фото: Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Мужчина по имени Райан рассказал, что их с женой сексуальная жизнь внезапно изменилась в лучшую сторону, и он не понял ее непреодолимой тяги к интиму. Совет ему дала эксперт по отношениям Мария Бейли, пишет Metro.

По словам Райана, после рождения детей либидо его жены резко снизилось, что стало причиной постоянных конфликтов между ними на протяжении нескольких лет. Однако после потери отца женщина начала вести себя странно: у нее внезапно появился интерес к сексу, и она требовала от мужа близости каждый день.

Уже прошел месяц. Я в восторге от нашего секса. Жена требует от меня того, о чем я просил ее многие годы. Наша семейная жизнь улучшилась. Но нормально ли такое поведение? Не навредит ли это все ее психике?

из письма Райана

В ответ на письмо Бейли отметила, что каждый человек переживает горе по-своему. Все зависит от отношений, которые были с ушедшим из жизни человеком, поэтому нет правильного и неправильного траура, подчеркнула она. «Кто-то всеми силами отвлекается на позитив, хорошие события в жизни, а кто-то не может даже встать с постели», — объяснила специалистка.

Бейли предупредила, что не нужно принимать близко к сердцу слова людей, которые учат «правильно» горевать, иначе может развиться чувство вины. Также она добавила, что эксперты по сексу давно доказали возбуждающий эффект от горя.

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      Алиса Дмитриева
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